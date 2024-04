O Brest, segundo classificado da liga francesa, foi a casa do Lyon perder num jogo que teve sete golos e mais de 100 minutos.

Em partida referente à 29.ª jornada da Ligue 1, a primeira parte foi o completo oposto da segunda, com apenas um golo solitário de Tolisso, aos 18 minutos.

Na segunda parte, e em apenas sete minutos, o Brest deu a reviravolta e viu-se a ganhar por 3-1, com Mouine (60m) e Del Castillo (64m e 67m) a marcarem.

Lacazette fez o segundo do Lyon, aos 70m, e Tagliafico empatou aos 79m. Ao minuto 86, o argentino acabou por ser expulso, juntamente com Pierre Lees-Melou e ambas as equipas passaram a jogar reduzidas a 10 unidades.

O golo que garantiu os três pontos à equipa da casa só foi marcado para lá da centena de minutos, aos 90+16, num período de descontos que se esperava ser de apenas oito minutos. Ainsley Maitland-Niles foi feliz na marcação de uma grande penalidade e deixou todos em Lyon a sorrir.

Com este resultado, Lyon está em sétimo lugar, com 41 pontos, menos dois que o Lens, que está em lugar de acesso à Liga Conferência. Já o Brest está em segundo, com 53, mas mais um jogo que o Mónaco que tem 52.