Sergio Rico, guarda-redes do PSG, tem autorização dos médicos para regressar aos treinos ainda no mês de abril. A notícia é avançada pelo jornal francês «RMC Sport». O guardião espanhol ficou gravemente ferido ao cair de um cavalo no dia 28 de maio de 2023 e esteve 26 dias em coma.

Rico esteve várias semanas nos cuidados intensivos e perdeu mais de 20 quilos durante esse período. O guarda-redes termina contrato em junho com o PSG e no início do mês anunciou a gravidez da esposa.

«Quando estiver 100% recuperado, voltarei ao desporto para recuperar rapidamente a forma e voltar à equipa. Estou focado no meu regresso como guarda-redes. Não há outra opção"», anunciou no início de janeiro, em entrevista à DAZN, de Espanha.

O último jogo de Sergio Rico foi há cerca de um ano, frente ao Estrasburgo.