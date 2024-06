O Lille informou, esta quarta-feira, que Nabil Bentaleb adoeceu e teve de ser hospitalizado.

Em comunicado, o emblema francês não adiantou qualquer detalhe face ao estado de saúde do jogador, que se encontra internado, mas garante que vai acompanhar de perto todos os desenvolvimentos e pede ainda respeito pela «privacidade do atleta».

Na última temporada, Bentaleb fez três assistências em 34 jogos pelo Lille, que recorde-se, era treinado pelo português Paulo Fonseca.

Leia o comunicado do Lille na íntegra:

«O Lille informa que Nabil Bentaleb adoeceu na noite desta terça-feira, 18 de junho.

O jogador foi imediatamente atendido e transportado para o Hospital Universitário de Lille, para ser internado. O Lille está a acompanhar o Nabil, o mais perto possível durante este momento, pelo que terá todo o apoio necessário. O clube pede respeito pela privacidade do jogador».

Communiqué : le LOSC informe que Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise dans la soirée du mardi 18 juin.



Il a été immédiatement pris en charge et dirigé pour hospitalisation au CHU de Lille. Le LOSC accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son… pic.twitter.com/ogWIHLcFBa