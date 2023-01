Com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes a titular, o Lyon foi derrotado em casa pelo Clermont Foot.

Muhammed Cham apontou o único golo do jogo, na conversão de um penálti aos 87 minutos.

Com este resultado, o Lyon pode terminar a jornada mais longe dos lugares de acesso às competições europeias. Nesta altura segue no 8.º lugar com 24 pontos, menos quatro do que a equipa imediatamente acima: o Lille de Paulo Fonseca, que joga na segunda-feira com o Reims.

O Clermont Foot é agora 9.º lugar com 22 pontos.