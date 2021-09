O gesto de Mbappé correu o mundo e não deixou o prodígio do PSG propriamente bem visto. Basta ver o VÍDEO associado para se perceber o sentido da primeira frase.



Seja como for, o avançado é defendido publicamente pelo seu treinador. Mauricio Pochettino garante que Mbappé continua a ser o rapaz «humilde» de sempre e uma «excelente pessoa».



«O Kylian é um rapaz maravilhoso, um competidor nato e quer ganhar sempre. Essas coisas [Mbappé tentou aparentemente fazer um golo, quando se esperava que devolvesse a bola] acontecem dentro do campo e não podem ser retiradas do contexto», disse Pochettino na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Montpellier.



«Foi um momento pontual e que não define o que ele é», insistiu o treinador do PSG, que também se colocou na pele do homólogo do Metz. Frédéric Antonetti reagiu mal ao momento e, claro, ao facto de perder o jogo já no fim do período dos descontos.



«Entendo a frustração do Fred. Mas, se há alguém humilde, esse alguém é o Mbappé.»



Pochettino aproveitou para confirmar a ausência de Lionel Messi no próximo jogo. O argentino deverá voltar no duelo da próxima semana contra o Manchester City.