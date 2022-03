Eliminado da Liga Europa a meio da semana, o Mónaco não se mostrou abatido com isso e «arrasou» por completo o líder da Ligue 1, o Paris Saint-Germain, com uma vitória por 3-0.

Do lado dos monegascos, Gelson Martins foi titular e viu Wissam Ben Yedder abrir o marcador aos 25 minutos, assistido por Fofana.

Com Danilo e Nuno Mendes no onze titular, e sem Messi, o PSG nunca conseguiu reentrar no jogo e ainda viu a formação da casa ampliar a vantagem.

Aos 68 minutos, Ruben Aguilar assistiu Kevin Volland para o 2-0, e a seis minutos dos 90, Ben Yedder bisou de penálti.

Com este resultado, o PSG continua a liderar confortavelmente a Ligue 1, com 65 pontos, mas somou três derrotas nas últimas cinco jornadas. O Mónaco está em sétimo, a dois pontos do Lille, sexto classificado.

IMAGENS ELEVEN SPORTS