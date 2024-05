Kylian Mbappé vai ser titular no jogo entre PSG e Lyon, a contar para a final da Taça de França.

A confirmação foi dada por Luis Enrique, que em conferência de antevisão ao encontro aproveitou para deixar de lado qualquer favoritismo face ao adversário deste sábado.

«O Mbappé vai jogar e vai ser titular, acho que o envolvimento de todos os jogadores no treino foi perfeito. Os créditos não podem ser só meus, mas o mais importante é a final da Taça. Para os adeptos vão ser 90 minutos e um possível prolongamento, por isso é sempre especial. Estou muito satisfeito com o que tenho visto nos treinos, todos os jogadores estão com a mentalidade certa», admitiu o técnico.

«Lyon é uma equipa com uma dinâmica e talento diferente, no último jogo houve um tipo de defesa na primeira parte, outra no segundo tempo. No final, em algum momento, é preciso dar tudo o que temos e isso pode levar a outro tipo de situações. É uma equipa perigosa quando têm bola e conseguem criar muitas oportunidades contra nós», acrescentou.

Veja aqui a convocatória do PSG para a final da Taça de França: