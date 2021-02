A seleção feminina portuguesa encerrou esta terça-feira a fase de qualificação para o Euro 2022 com uma vitória sobre a Escócia (2-0), em Larnaca, no Chipre, e vai, agora, aguardar pelo sorteio do play-off que está marcado para 5 de março.

Depois da frustrante derrota diante da Finlândia (0-1), a equipa comandada por Francisco Neto entrou determinada a fechar a fase de grupos com um triunfo e Ana Capeta abriu o marcador, aos 27 minutos, de forma inesperada: a jogadora do Sporting, em carrinho, cortou um alívio da guarda-redes escocesa, com a bola a dirigir-se de forma caprichosa para as redes escocesas.

Portugal dominou boa parte do jogo, mas o golo que confirmou o triunfo português só chegou em tempo de compensação, com um remate de primeira de Fátima Pinto.

Portugal já sabia que ia terminar esta fase de qualificação no segundo lugar do Grupo E e, agora, vai aguardar pelo sorteio do play-off, sabendo de antemão que os jogos que vão definir as últimas vagas para a fase final do Campeonato da Europa, de 2022, já estão marcados para 5 e 13 de abril.