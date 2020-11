O presidente do Sporting, Frederico Varandas, vai voltar ao exército português onde irá exercer medicina para ajudar na luta contra a Covid-19 anunciou o responsável de comunicação dos leões, Miguel Braga.



«O presidente vai acumular funções e vai fazer serviços médicos durante a semana, funções de oficial médico com as de presidente do Sporting. Vai estar na linha da frente a tratar de doentes Covid-19. Vai ajudar o país nesta fase. É mais uma oportunidade de prestar serviço ao país», referiu, em declarações na Sporting TV.



Lembre-se que em março último o dirigente dos leões foi contactado telefonicamente para regressar ao ativo e ajudar no tratamento de doentes Covid-19. Varandas esteve ao serviço no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.