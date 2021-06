O país despediu-se este domingo de Neno, numa cerimónia fúnebre marcada pela emoção.

Milhares de pessoas estiveram em Guimarães e quiseram homenagear o antigo internacional português, pelo que desde muito cedo foram passando pela sala no Estádio D. Afonso Henriques onde esteve o corpo em câmara ardente.

Pelas 16.30 horas, quando a urna saiu para a igreja e percorreu algumas ruas de Guimarães, o mar de pessoas era impressionante com muitos aplausos e gritos por Neno, muitas bandeiras e tochas ao longo do percurso.

As cerimónias fúnebres que levaram o antigo guarda-redes até à última morada contaram com várias figuras públicas como os antigos jogadores Vítor Paneira, Shéu, Valdo, Jorge Andrade, Oceano, Hélder Postiga, Dimas, Paulo Alves ou Paulo Santos, o treinador Manuel Cajuda, Pedro Proença, presidente da Liga, Paulo Futre ou Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, isto para além do presidente do V. Guimarães, Miguel Pinto Lisboa.