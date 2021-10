O Benfica entra em campo na fase de grupos da Liga dos Campeões na terça-feira, com a receção ao Bayern de Munique, no Seixal, num jogo para o qual o adjunto dos encarnados garante que a equipa vai «honrar a camisola» e mostrar, desde já, que não é «um ‘outsider’» na competição.

«Quando trabalhamos no Benfica, entramos em todos os jogos para ganhar. Independentemente de podermos ser considerados, por alguns, como um ‘outsider’, por ser a primeira vez que estamos na prova, isso é perfeitamente normal», disse André Vale, adjunto de Filipa Patão, na antevisão feita no relvado do Benfica Campus.

«Se é fácil? Não é, de todo. Mas se fosse fácil, também não seria para nós», disse André Vale, afirmando que «não havia boas escolhas, piores ou melhores» quanto aos adversários na fase de grupos. Além do Bayern, as águias defrontam o Lyon, de França, bem como o Hacken, da Suécia.

«Temos muito orgulho no que estamos a criar e na possibilidade enorme de crescimento. Na realidade, como é que as jogadoras crescem em projetos internacionais? É em jogos internacionais e isso só pode ser através da seleção e da Liga dos Campeões», afirmou, deixando, por isso, uma crítica à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e ao Amora, adversário do último sábado (a quem venceu por 5-0), por terem «recusado» antecipar o encontro da Liga feminina, para dar mais tempo ao Benfica na preparação para o duelo com o Bayern.

«Todos devemos contribuir, porque se o Benfica e a seleção estiverem bem ao nível dos jogos internacionais, isso só vai trazer vantagens a todos. Não é desculpa para nada, mas vimos preparar este jogo com um dia de antecedência», alertou.

Já a jogadora das encarnadas, Valéria, admitiu que o Bayern «é uma equipa complicada», mas prometeu que as jogadoras vão estar «preparadas» para dar o melhor e impor o seu jogo. «É aproveitar as chances que tivermos. Acho que temos de ‘matar’ [o jogo] quando tivermos as nossas oportunidades», referiu.

O Benfica-Bayern, da primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, tem início às 20 horas, no Seixal. Marta Huerta de Aza, espanhola, é a árbitra da partida.