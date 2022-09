A treinadora do Benfica, Filipa Patão, em declarações à BTV e à agência Lusa, após o triunfo no terreno do Rangers (2-3), na primeira mão da segunda ronda de acesso à Liga dos Campeões de futebol feminino:

«O primeiro objetivo está conseguido, que era ir para casa em vantagem e, em nossa casa, vamos tentar dar continuidade ao que fizemos aqui na Escócia.

Conseguimos vir aqui a casa do adversário causar bastantes problemas, sair daqui com a vitória, estar maioritariamente no jogo em posse e a criar muitos problemas ao Rangers.

Ainda temos algum problema de definição e falta de decisão, sobretudo ao nível do último passe, mas são coisas que nós temos de trabalhar, bem como a nossa transição defensiva e comportamentos sem bola.

Foi um jogo disputado, frente a um Rangers que é uma equipa física, e que nos duelos aéreos e no ataque à profundidade é perigosa, mas, ainda assim, tentámos assumir o jogo.

Mesmo jogando fora, mostrámos ao que vínhamos. O Benfica vai tentar jogar sempre assim, a superiorizar-se e a ter bola, independentemente de serem competições europeias, pois acho que é assim que temos de caminhar e crescer.

Temos uma excelente equipa e jogadoras com capacidade para estar a este nível e demonstraram-no. Pela qualidade que temos e pela diferença do futebol que apresentámos, o resultado poderia ter sido diferente em termos de números.

Deixámos a eliminatória um pouquinho mais resolvida, entre aspas, daí o sabor agridoce. Mas estou contente. Falta-nos o jogo da segunda mão.»