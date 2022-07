Andreia Norton assinou pelo Benfica, informou o clube da Luz.



A internacional portuguesa, que estava livre após ter deixado o Sp. Braga, vinculou-se às águias até 2025.



«Os adeptos podem esperar de mim uma jogadora trabalhadora, dedicada, que gosta de assumir o jogo e ter a bola. Uma jogadora que quer chegar ao clube e somar à equipa, ajudando-a a atingir o máximo de objetivos possíveis. É com muito orgulho que visto a camisola do Benfica, até porque é o clube do meu coração. Estou muito feliz por fazer parte desta equipa», referiu, em declarações aos meios de comunicação dos encarnados.



A jogadora, de 25 anos, conta com passagens por clubes como Clube de Albergaria, Barcelona, Sp. Braga, SC Sand e Inter de Milão.