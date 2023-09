A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) abriu um processo de contraordenação a propósito do empurrão de um responsável do Benfica a uma jogadora do Sp. Braga, no encontro da Supertaça entre as duas equipas – vitória das águias nos penáltis.

«A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo de contraordenação para apuramento dos factos e responsabilidades daí decorrentes», lê-se, na nota da APCVD.

Um elemento que estava no banco do Benfica, ainda por identificar, atravessou-se perante uma jogada do Sp. Braga, quando esta se encaminhava para a zona de aquecimento.

Há um vídeo do episódio a circular nas redes sociais, publicado pela capitã da equipa bracarense e internacional portuguesa, Dolores Silva.

«Enfim… mais um momento escusado…! Para quê isto? Para a minha colega cair e lesionar-se? Para quê? Qual é a intenção disto? Provocar? Para quê? Ou também vão dizer que não houve intenção? Preocupem-se com o espetáculo dentro do campo e não queiram ser os protagonistas fora dele!», escreveu.

Ainda de acordo com a APCVD, estará em causa uma infração de «incumprimento do dever de usar de correção, moderação e respeito».