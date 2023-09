Sporting de Braga e Sporting empataram este domingo, 1-1, em jogo da 4.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os leões chegaram à vantagem, na primeira parte, por Pedro Gonçalves, aos 25 minutos, num belo golo de pé direito em zona frontal. Os bracarenses empataram na segunda parte, ao minuto 79, por Álvaro Djaló, de livre direto.

O Sporting passa a somar dez pontos e está no topo da tabela, com a mesma pontuação de FC Porto e Boavista. Leões, dragões e axadrezados têm mais um ponto do que Benfica e V. Guimarães, ambos com nove. O Sp. Braga chega aos quatro pontos, sendo que têm menos um jogo disputado.