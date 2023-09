A FIGURA: Álvaro Djaló

Num momento ajudou a definir o resultado na pedreira com um lance de inspiração em que apontou um daqueles golos que elevam o futebol. O Sp. Braga tardava em encontrar soluções para responder à desvantagem, e Álvaro Djaló foi o elemento que saltou do banco para resgatar os guerreiros. Assinou uma série de rasgos que deixaram o Sporting em sobressalto e o momento jogo. Grande golo de livre direto, a estabelecer o empate.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (79’)

Livre superiormente cobrado pelo atacante bracarense, a carimbar o empate. Encheu-se de fé e disferiu um potente remate, colocado em força. A bola sobrevoou a barreira e entrou junto ao ângulo superior esquerdo da baliza de Adán, sem hipóteses para o guarda-redes leonino. Momento sublime de inspiração de Álvaro Djaló, a assinar o resultado final.

OUTROS DESTAQUES

Diomande

Faz o passe para o golo de Pote, mas a sua prestação vale por muito mais do que isso. O marfinense de apenas 19 anos voltou a mostrar uma experiência de quem parece que anda nisto há anos, fazendo vários desarmes importantes com o seu jogo posicional.

André Horta

Tem jogado no lugar de Al Musrati, não dá o mesmo que o líbio, mas tem dado consistência no meio campo ao lado de Vítor Carvalho em tarefas que, por norma, não são suas. Destacou-se na distribuição de jogo.

Gyokeres

O sueco travou um duelo intenso com os centrais arsenalistas, sendo várias vezes desarmado. Mas, demonstrou uma disponibilidade para o jogo assinalável, sendo capaz de percorrer várias latitudes do terreno. Pecou na definição.

Victor Goméz

Mais um jogo muito regular do lateral espanhol, que esteve sempre ligado à corrente. Não permitiu grandes espaços pelo seu flanco, e mostrou-se sempre uma alternativa para dar amplitude à equipa de Artur Jorge.

Pote

Não teve uma prestação brilhante, mas apontou um grande golo que prevaleceu durante grande parte do jogo. Com uma leitura perfeita do lance, bastou um toque para ser feliz.