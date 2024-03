Sonia Bompastor, treinadora do Lyon, em conferência de imprensa, após a vitória por 2-1 na visita ao Benfica, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina:

«Estávamos à espera de um jogo difícil. A equipa do Benfica tem evoluído muito em termos coletivos e individuais. Colocaram muitas dificuldades ao Barcelona e sabíamos que o Benfica tinha essa capacidade de criar dificuldades. Na primeira parte, podíamos ter feito mais e melhor. Ainda vai haver a segunda mão, jogamos em casa, mas vai ser difícil. Temos de fazer o nosso melhor para nos qualificarmos.

Não fui nada surpreendida, o Benfica é uma boa equipa e tem muito boas jogadoras. Cresceram muito nos últimos anos e foram capazes de ter bons resultados. Nos primeiros 45 minutos, não fiquei nada contente com o que aconteceu no campo, a nível físico e tático. Tive de falar ao intervalo com as minhas jogadoras para fazerem muito melhor no segundo tempo e temos de fazer muito melhor no segundo jogo em casa.

Esta noite foi um momento único na vida. Tentei aproveitar, apesar de ser treinadora e estar muito concentrada no jogo, há coisas que não consigo apreciar. Tivemos a oportunidade de jogar num estádio lindo e histórico. A minha família portuguesa esteve cá, são todos benfiquistas. Ficavam contentes se o Benfica ganhasse, mas assim também ficaram.

Era preciso evoluir em termos de desempenho para podermos sair daqui com um resultado positivo e numa boa posição para a qualificação. O jogo do Benfica esta noite obrigou-nos na segunda parte a elevar o nível. Apesar de tudo, saímos com um resultado positivo. Reagimos bem na segunda parte, mas este não é o verdadeiro rosto do Lyon. Somos capazes de fazer mais, temos muito talento no coletivo e temos de ser capazes de mostrar a diferença na experiência entre a equipa do Benfica e a nossa.»