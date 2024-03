Filipa Patão, treinadora do Benfica, em conferência de imprensa, após a derrota por 2-1 na receção ao Lyon, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina:

«Foi um jogo com duas partes um bocadinho diferentes. Uma primeira parte muito boa do Benfica, mas, ainda assim, faltou-nos algum critério a definir o momento do último passe e da transição, variar mais vezes o centro de jogo e ter mais paciência e não tanta ansiedade. Nos primeiros 10 minutos da segunda parte, o Lyon não saiu do seu meio-campo.

Condicionámos muito bem o Lyon e, a partir dos 60 minutos, começámos a baixar muito e a ter dificuldade em controlar as referências e em ter bola com critério. A nossa intensidade baixou por falta de critério com bola e acabámos por ter de correr muitas vezes para trás e montar um bloco baixo sem necessidade, o que nos obrigava a mais desgaste e a fazer um jogo que não queríamos. O Lyon sempre conseguia projetar as laterais e fazer cruzamentos, é uma equipa muito perigosa nesse momento.

Somos uma equipa claramente menos madura do que a do Lyon nestes palcos. Ainda assim, conseguimos mostrar uma maturidade diferente. Falta-nos muita consistência e estar ligadas o jogo inteiro, é o que nos falta para dar o próximo passo.

Faz-nos falta ter mais jogos destes no campeonato, que a equipa do Lyon tem constantemente todos os fins de semana. Se não conseguimos tê-los, temos de provocá-los e querer cada vez mais nos treinos, ser mais intensas e competitivas, para podermos criar, dentro do nosso contexto, essa consistência e maturidade que nos falta. É um resultado em aberto, que nos deixa a eliminatória para poder disputar lá, que era o nosso grande objetivo.»