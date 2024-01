O Benfica esclareceu, esta terça-feira, que Kika Nazareth sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo do último fim de semana, frente ao Valadares Gaia.

Segundo os encarnados, o tempo de paragem da internacional portuguesa vai ser de, pelo menos, seis semanas.

Kika, de 21 anos, leva 18 golos e seis assistências em 19 jogos pelo Benfica esta temporada.