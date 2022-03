O PSG garantiu, esta quarta-feira, a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões ao empatar (2-2), após prolongamento, contra o Bayern Munique.



Depois de um triunfo por 2-1 na Baviera, a equipa francesa apurou-se para as meias-finais graças a um golo de Ramona Bachmann, aos 112 minutos.

No tempo regulamentar, as gaulesas marcaram primeiro, aos 17 minutos, por Sandy Baltimore, mas as bávaras deram a volta ao resultado, igualando a eliminatória, com tentos de Saki Kumagai, aos 19, e Lea Schüller, a desviar remate de Klara Buhl, aos 55.



O PSG vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Lyon e Juventus, encontro que está marcado para esta quinta-feira. Já o Barcelona triunfou frente ao Real Madrid, no «El Clásico», por 5-2, num jogo que o emblema catalão diz ter sido histórico.



Veja o golo que deu o apuramento ao PSG: