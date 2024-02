Espanha e França têm encontro marcado na final da Liga das Nações de futebol feminino. Se as campeãs do Mundo triunfaram sobre os Países Baixos, por 3-0, já as «gaulesas» levaram a melhor sobre a Alemanha (2-1).

Vamos por partes. Em Sevilha, e numa meia-final de sentido único, a seleção espanhola foi mais esclarecida na construção ofensiva e no momento de visar a baliza contrária. Aos 41m, Jenni Hermoso inaugurou o marcador. Pouco depois, aos 45m, Aitana Bonmati – do Barcelona – ampliou a vantagem.

Já na segunda parte, e entre alterações, Ona Batlle – também vinculada às catalães – sentenciou o encontro, aos 77m.

Importa realçar que Espanha alinhou, de princípio, com seis jogadoras do Barcelona e lançou ainda Vicky Lopez, média de 17 anos.

Decidir a meia-final em modo «flash»

No reduto do Lyon – cuja equipa masculina jogou fora de portas na noite desta sexta-feira – a seleção de França alinhou com a lateral luso-descendente Elisa de Almeida – do PSG – de início. Ora, os «onzes» espelham a capacidade de retenção de talento nacional de Lyon e PSG, por um lado, e de Bayern Munique e Wolfsburgo, pelo outro.

Num primeiro tempo escasso em remates, as anfitriãs cresceram nos minutos que antecederam o intervalo. Aos 41m, a média Diani inaugurou o marcador e, aos 45+4m, a lateral Karchaoui dobrou a vantagem, de penálti.

A resposta germânica apenas surgiu aos 82m, também através da marca de grande penalidade. A lateral Gwinn reduziu a desvantagem, mas a recuperação no marcador ficou por ensaiar e o empate não foi alcançado.

Assim, França e Espanha marcam encontro para a final, a realizar no Estádio Olímpico de Sevilha, na próxima quarta-feira (28 de fevereiro), às 18h. Também nesse dia, mas às 19h45, em Heerenveen (Países Baixos), a seleção neerlandesa decide, ante a Alemanha, quem fica com o 3.º lugar da primeira edição da Liga das Nações.