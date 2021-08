A equipa de futebol feminino do Benfica goleou este sábado as luxemburguesas do Racing Union por 7-0, e apurou-se para a segunda ronda da Liga dos Campeões.

Num jogo disputado em Zenica, na Bósnia-Herzegovina, as ‘águias’ chegaram cedo à vantagem, por Catarina Amado, no primeiro minuto de jogo. Valéria Cantuário (21’ e 90+4’), Francisca Nazareth (40’ e 42’, de grande penalidade), Nycole Raysla (90’, de grande penalidade) e Beatriz Cameirão (90+3’), foram as restantes autoras dos golos.

A equipa portuguesa fica, agora, à espera do sorteio (domingo, 12:00) onde conhecerá o adversário para a segunda ronda. Em caso de vitória, o Benfica apurar-se-á para a fase de grupos da competição.