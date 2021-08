O Benfica goleou esta quarta-feira as isreaelitas do Kiryat Gat por 4-0, em jogo a contar para primeira fase da Liga dos Campeões feminina.



Os golos foram apontados na segunda parte, por Ana Vitória (52’ e 54’), Valéria Cantuário (69’) e Francisca Nazareth (85’).



As ‘águias’ vão, agora, disputar o acesso à segunda ronda com o Racing FC Union Luxembourg, também na Bósnia-Herzegovina.