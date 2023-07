Com uma goelada por 4-0 sobre o Panamá, o Brasil entrou a vencer na primeira jornada do Grupo F do Mundial Feminino, em Adelaide, na Austrália.

A grande figura da partida foi Ary Borges, médio de 23 anos do Racing Louisville, que apontou um hat trick (19m, 39m e 70m), logo na estreia em Mundiais. Além disso, ainda assistiu Bia Zaneratto (48m) para o golo mais vistoso da partida.

O Brasil lidera o Grupo F com três pontos, à frente de França e Jamaica, segundo e terceiro, ambas com um ponto. O Panamá é último, com zero.