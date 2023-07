A seleção espanhola goleou a Zâmbia, esta quarta-feira, por 5-0, em Auckland, carimbando a passagem para os oitavos de final do Mundial feminino.

Já com Alexia Putellas a titular, as espanholas chegaram à vantagem por Teresa Abelleira, aos nove minutos, naquele que foi o golo mais rápido do torneio.

Os bis de Jennifer Hermoso (13m e 70m) e Alba Redondo (69m e 85m) fixaram o placar.

O triunfo de Espanha apura também o Japão, que já tinha vencido a Costa Rica. As duas seleções vão defrontar-se na terceira e última jornada para definir o primeiro lugar do Grupo C.

Costa Rica e Zâmbia, ainda sem pontuar, estão eliminadas do Mundial.