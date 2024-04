Jéssica Silva abordou o momento que está a passar no Benfica. Em conferência de imprensa, após a vitória de Portugal sobre a Bósnia por 3-0, a avançada afirmou que não tem jogado tanto nas águias por «opções técnicas», mas também admitiu que ainda está à procura da sua melhor versão em campo.

«Com todo o respeito que tenho pelo meu clube, preferia não responder a essa pergunta, agora estou focada na Seleção. A única coisa que posso dizer, e já disse anteriormente, é que ainda estou à procura da minha melhor versão em campo. Naturalmente gostava de ter mais consistência, mais minutos, mas lá está, isso são decisões técnica. O que prometo a toda a gente, e a mim mesma sobretudo, é continuar a trabalhar para poder ser opção mais vezes, pelo menos», afirmou.

De recordar que Jéssica Silva ficou, de forma surpreendente, fora das convocadas do Benfica do jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino frente ao Lyon, que terminou com a vitória da equipa francesa por 2-1, no dia 19 de março. A avançada também não foi opção de Filipa Patão no duelo com o Sp. Braga, mas entretanto já foi utilizada no encontro com o Sporting, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e no jogo da segunda mão com o Lyon, mas sempre a partir do banco de suplentes.