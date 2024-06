Portugal foi a casa da Irlanda do Norte vencer por 2-1 e está a um passo de garantir a subida à principal divisão da Liga das Nações feminina.

No Mourneview Park, as comandadas de Francisco Neto até tiveram uma entrada algo atribulada, que culminou com o golo da formação da casa. Alguma desatenção dentro da área e completamente solta de marcação, Lauren Wade teve tempo e espaço para encostar para o 1-0.

Só que foi uma questão de tempo até Portugal tomar conta do jogo, muito graças ao talento individual das jogadoras. Lúcia Alves (marcou um «bis» na última sexta-feira) criou o lance do empate, com um belo cruzamento para o coração da área, onde surgiu o cabeceamento certeiro de Kika Nazareth.

Esta foi a principal arma de Portugal durante o primeiro tempo, face ao bloco baixo que a Irlanda do Norte apresentou e que complicou a vida às jogadoras portuguesas.

Desta forma, só a qualidade de Andreia Norton conseguiu desbloquear o empate, à passagem da meia-hora de jogo. Dentro da área, a jogadora do Benfica driblou sobre uma adversária e rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Ainda que as contas não estejam fechadas, esta vitória (quarta em quatro jogos) coloca as «navegadoras» com 12 pontos, mais seis que a Bósnia e Herzegovina, quando restam apenas seis pontos em disputa.

Portugal tem assim um pé na principal divisão da Liga das Nações feminina, sendo que basta um empate no próximo jogo para garantir a subida.

Além disso, tem também assegurada a presença no play-off de apuramento para o Campeonato da Europa. Nesta fase, os quatro primeiros da Divisão B e os dois melhores segundos vão defrontar os restantes segundos classificados e os quatro melhores terceiros.