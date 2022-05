O Paris Saint-Germain suspendeu esta terça-feira, de forma temporária, o treinador da equipa feminina de futebol, Didier Ollé-Nicolle, por «comentários e comportamento inapropriados», enquanto decorre uma investigação interna.

«Estes factos ocorridos e comentários, se confirmados, são incompatíveis com os valores humanos e desportivos» do clube, lê-se na nota dos parisienses.

Os recursos humanos do PSG ouviram vários elementos do plantel e da administração, enquanto, de acordo com a agência noticiosa France-Presse, também a polícia abriu uma investigação e ouviu uma das jogadoras sobre factos que remontam à pré-época, realizada nos Estados Unidos.

Segundo a RMC Sport, Ollé-Nicolle teve um comportamento inadequado relativamente a uma jogadora no momento de uma substituição, com um alegado gesto que poderá ser considerado assédio. Na altura, o clube também abriu uma investigação, mas o caso encerrou com uma reprimenda ao técnico, que se desculpou perante o plantel.

Já nos últimos dias, a imprensa francesa deu conta do mau ambiente no balneário, o que despertou a realização de novos questionários aos elementos da equipa para apurar eventuais novos factos.

O treinador das segundas classificadas da Liga francesa, de 60 anos, tem mais um ano de contrato com o PSG e não quis comentar o caso à AFP.