A experiência de Ana Capeta no PSV Eindhoven durou pouco mais de dois meses. O clube holandês anunciou esta segunda-feira que a antiga avançada do Sporting regressou a Portugal porque estava cheia de «saudades» do seu país.

O clube de Eindhoven diz ainda que está a negociar com um clube português a transferência de internacional portuguesa e o Maisfutebol apurou que a jogadora tem estado a treinar com a equipa feminina do Famalicão e foi fotografada, recentemente, com o grupo, quando o plantel foi ser vacinado contra a covid-10, como pode ver na foto abaixo.

Ana Capeta, de 23 anos, tinha sido apresentada como reforço do PSV Eindhoven no início de junho, depois de ter assinado um contrato válido por duas temporadas. Ao que tudo indica, Ana Capeta não se adaptou e confessou ao clube que estava «cheia de saudades» do seu país. O PSV foi sensível e aceitou o regresso da avançada a Portugal, mas aguarda agora por uma proposta para libertar Ana Capeta dos seus compromissos contratuais.