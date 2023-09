Francisco Neto, selecionador nacional, em declarações reproduzidas pela Lusa, após a derrota de Portugal frente à França, na estreia na Liga das Nações feminina:



«Até ao golo estivemos muito bem, a disputar o jogo. Depois disso, e até ao intervalo, não conseguimos organizar-nos, alterámos o sistema tático e deixámo-nos ir um bocadinho em referências individuais. Sofremos porque não conseguimos ter bola fruto de algumas más decisões. Não estivemos equilibrados.

Na segunda parte, reequilibrámos a equipa, conseguimos organizar-nos e fomos Portugal ao nível habitual, a procurar ter bola no campo adversário e a criar algumas oportunidades de golo. Também sabemos que ao jogarmos mais alto nos expomos mais, sabemos também das dificuldades que é defrontar uma equipa como a França, mas destaco, acima de tudo, a coragem e a forma como encarámos o jogo e o adversário.

Mostrámos que somos uma equipa que quer estar na primeira divisão do futebol mundial, que quer disputar os jogos seja em que campo for. Nunca nos encolhemos, nunca ficámos para trás, tivemos bola, pressionámos. Este é o caminho do crescimento. Estamos a falar de uma das melhores equipas do mundo, a França, e Portugal também quer ser uma delas.»