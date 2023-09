Portugal perdeu contra a França por 2-0 na estreia na Liga das Nações.



A vitória acaba por ser justa, apesar da seleção nacional feminina ter dado boa réplica. De resto, as gauleses mostraram desde logo ao que vinham e aos 17 minutos, Ève Périsset fez estremecer a baliza à guarda de Patrícia Morais.



A equipa nacional respondeu com um pontapé longe do alvo de Kika Nazareth. Não marcou Portugal, dois minutos depois marcou a França. Bela jogada ofensiva da seleção de Hervé Renard com Grace Geyokoro a romper na área e a bater Patrícia Morais.

Portugal manteve a esperança de igualar a contenda na segunda parte e teve uma excelente ocasião para fazê-lo. Ana Capeta, que havia entrado no decorrer do encontro, falhou o chapéu perante Picaud, levando a bola à malha lateral.



Com a formação de Francisco Neto à procura da igualdade, a França aproveitou para chegar ao 2-0. Bacha recolheu uma bola à entrada da área de Portugal, encheu-se de fé e acabou por ser assinar um belo golo.



As gauleses podiam ter ampliado o marcador já nos descontos, mas Le Sommer falhou o 3-0 na cara de Patrícia Morais.



Estreia honrosa, mas infeliz da seleção portuguesa na Liga das Nações.