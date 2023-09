O selecionador da equipa feminina de Portugal, Francisco Neto, perspetivou esta quinta-feira o encontro ante a França, esperando um adversário forte, mas garantindo uma seleção «confiante e ansiosa» para começar a Liga das Nações.

«É um adversário poderoso, cheio de individualidades e que no Mundial mostrou essas qualidades. É uma equipa que sofre poucos golos e que não permite aos adversários muitas oportunidades», disse Francisco Neto, na antevisão ao jogo, que se realiza em Valenciennes, na sexta-feira (20h10).

«Queremos ter a bola no campo adversário e no meio das equipas contrárias. Amanhã [sexta-feira] queremos ter essa capacidade e essa audácia. A França é um adversário poderoso e cheio de individualidades», considerou o selecionador português.

Francisco Neto apontou ainda a Liga das Nações como «um espaço e uma oportunidade para trazer mais jogadoras» ao trabalho da seleção e «manter assim alargado o leque de opções, para depois decidir quais é que estão mais preparadas para estes desafios».

Já Ana Borges admitiu «alguma ansiedade» no seio da equipa antes do arranque da primeira edição da prova, na qual aponta como objetivo a permanência na Liga A, mesmo sabendo das dificuldades.

«Queremos começar com o pé direito e vamos lutar por conquistar os três pontos, pois isso é bom para dar confiança à equipa. Temos de focar-nos em nós e no nosso futebol», disse a jogadora de 33 anos.

Portugal está inserido no Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações e na sexta-feira defronta a França, no Stade du Hainaut. Na terça-feira, recebe a Noruega, no Estádio Cidade de Barcelos (18h15).