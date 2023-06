Maria Alagoa foi chamada por Francisco Neto para substituir Joana Martins no estágio de preparação para o Mundial feminino, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Segundo o organismo, a integração da médio do Florida State University está prevista para a próxima terça-feira.



Joana Martins foi considerada indisponível para continuar no estágio devido a uma lesão muscular. Juntamente com Alícia Correia, a atleta do Sporting tinha sido chamada por Francisco Neto para o estágio apesar não estar entre as 23 convocadas para o Campeonato do Mundo.

Portugal vai ter testes contra Inglaterra, no sábado, e Ucrânia, no dia 7 de julho de preparação para os três confrontos do Grupo E do Mundial, contra Países Baixos, Vietname, e Estados Unidos.