A seleção feminina portuguesa foi submetida esta quinta-feira a uma ação de controlo antidoping, na Cidade do Futebol, promovida pela FIFA, um procedimento habitual antes do arranque da fase final do Campeonato do Mundo que vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia a partir de 20 de julho.

Recordamos que Portugal vai disputar pela primeira vez na sua história uma fase final de um Campeonato do Mundo. As pupilas de Francisco Neto estão integradas no Grupo E onde vão defrontar sucessivamente os Países Baixos (23 de julho), Vietname (27 de julho) e Estados Unidos (1 de agosto).

Antes da fase final, a seleção feminina vai realizar ainda dois jogos de preparação, o primeiro deles marcado já para sábado (15h15), frente à Inglaterra, em Milton Keynes. O segundo será a 7 de julho, frente à Ucrânia, no Estádio do Bessa.