O primeiro-ministro, António Costa, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, jantaram esta segunda-feira com a seleção portuguesa feminina.



Após uma sessão de trabalho aberta à comunicação social, com vista à participação inédita no Mundial, as jogadoras receberam os governantes.



«Como vimos no play-off de qualificação [frente aos Camarões], tudo se joga e tudo no futebol é possível até ao último minuto. Sabemos que temos um grupo muito difícil, mas temos também uma excelente equipa e acho que todas vão dar o seu melhor para nos representarem muito bem e serem um grande motivo de orgulho», referiu António Costa, ao canal 11.



O primeiro-ministro salientou ainda a importância da projeção do futebol feminino para a sociedade e para quebrar «uma barreira de desigualdade».

«Esta projeção que têm ganho ajuda muito à motivação de mais raparigas virem para o futebol. É um estímulo muito grande para os clubes, que organizam as suas equipas e formam estas jogadoras. Seguramente, é um processo que vai crescer cada vez mais. É uma barreira de desigualdade que se vai vencendo. Quanto mais essas barreiras forem sendo diluídas, vamos ter uma sociedade mais coesa e cada um pode desenvolver todo o potencial. Há uns anos, seria inimaginável termos os clubes que temos, quanto mais estarmos no Mundial. A verdade é que estamos e espero que seja para ficar», afirmando, adiantando que irá marcar presença no jogo de estreia contra os Países Baixos.

Portugal parte dia 10 de julho para a Nova Zelândia depois de dois jogos de preparação contra Inglaterra e Ucrânia. Na fase de grupos do Campeonato do Mundo, a seleção nacional vai defrontar Países Baixos, Vietname e Estados Unidos.