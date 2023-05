A seleção portuguesa feminina vai defrontar a Ucrânia, a 7 de julho, no estádio do Bessa, naquele que será o último jogo da equipa das Quinas antes de partir para o Mundial.

Esta será a segunda vez que a equipa feminina de Portugal vai jogar na casa do Boavista, depois do encontro a 24 de junho de 1983, diante da Itália (derrota por 2-0).

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, aplaudiu o regresso da seleção ao Bessa, que descreveu como «um dos berços do futebol feminino português». Já o presidente do Boavista, Vítor Murta, mostrou-se honrado e prometeu «um excelente ambiente nas bancadas».

«O Boavista, que se orgulha de ser um dos pioneiros do futebol feminino em Portugal, assim como um dos clubes mais titulados a nível nacional, volta a receber, 40 anos depois, um jogo da seleção feminina A no Estádio do Bessa Séc. XXI, que reúne todas as condições para proporcionar um grande espetáculo e um excelente ambiente nas bancadas», afirmou, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A FPF, refira-se, ainda não revelou a hora do jogo nem informações relativas a bilhetes.