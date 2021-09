O Sporting de Braga, o Amora e o Torreense entraram a vencer na I Liga feminina de futebol 2021/2022, com triunfos, respetivamente, ante o Estoril, Atlético CP e Estoril.

Na série Norte, o Sporting de Braga recebeu e goleou o Gil Vicente por esclarecedores 10-0, com golos de Carolina Mendes (10m), Paige Almendariz (26m), Ana Rute (28m), Myra Delgadillo (36m e 73m), Andreia Norton (47m), Vitória Almeida (55m e 67m) e Jermaine (61m e 90m).

Na série Sul, o campeonato abriu com o triunfo do Torreense na receção ao Estoril, por 2-0, ao início da tarde. Marcaram Paloma Lemos (44m) e Solange Carvalhas (74m). No outro jogo, logo de seguida, o Amora venceu fora o Atlético CP, por 5-1. Mafalda Marujo fez um hat-trick (13m, 44m e 64m) e Ana Rocha (6m) e Nadine Cordeiro (12m) também marcaram para as visitantes. Mariana Dantas (28m) fez o golo do Atlético.

No domingo, a primeira jornada fecha com três jogos da série Norte (Valadares Gaia-Varzim às 11 horas e Clube de Albergaria-Famalicão e Condeixa-Vilaverdense às 16 horas) e dois da série Sul (Marítimo-Sporting às 11 horas e Benfica-Atl-Ouriense às 16 horas).