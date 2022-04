O secretário de Estado da Juventude e do Desporto repudiou «dois graves incidentes» verificados durante o fim de semana.

«Dois graves incidentes mancharam o fim de semana desportivo. O racismo e a violência não podem ter lugar no Desporto. A APCVD [Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto] aguarda os autos das autoridades policiais e agirá em conformidade», lê-se na mensagem deixada por João Paulo Correia no Twitter.

Uma das duas situações às quais se referia o governante foi a que sucedeu com Sandro Cruz, jogador do Benfica B que foi alvo de insultos racistas no jogo com o Rio Ave em Vila do Conde.