O treinador de futebol da Ovarense, Tiago Leite, afirmou esta segunda-feira ter melhorado dos sintomas da covid-19, uma semana após ter contraído o vírus, apelando a que a competição da Taça de Aveiro seja retomada para «dar um prémio à cidade».

O técnico contou como a perda de olfato, dores no corpo e «cansaço fora do normal» o fizeram desconfiar de que poderia ter covid-19, diagnóstico confirmado na passada terça-feira.

«Cinco dias antes, tinha sentido um pico de temperatura. Mantive-me resguardado em casa, a fazer medicação. Na terça-feira, eu e o meu irmão fomos fazer o teste e já na consulta foi diagnosticada a covid-19. A partir daí, entrámos em isolamento completo, fizemos a medicação e os sintomas foram diluindo», explicou.

Tiago Leite, de 33 anos, diz que, antes do teste, ligara para a linha de apoio aos residentes de Ovar, através da qual recebeu apoio imediato e a marcação de uma consulta. Após o diagnóstico, manteve-se a atenção à possível subida de febre, que não se proporcionou. Na sexta-feira, Tiago repetiu o teste, mas ainda não tem o resultado.

«Uma das recomendações é ficar em casa e só ir ao hospital em caso de urgência. Como este tipo de sintomas se cura em casa, não expomos ninguém e também não nos expomos e vamos recuperando no conforto do lar», continuou.

Pese ainda não ter a confirmação do último teste, Tiago Leite sente-se curado, à exceção da «perda de olfato e algum cansaço». «Não me dói o corpo, nem a garganta, não tenho febre e durmo tranquilo. Só quando o último exame der negativo é que tenho a certeza que não contagio mais ninguém», sublinhou.

O concelho de Ovar tem estabelecida cerca sanitária desde 18 de março. «O que preocupa os habitantes são as pessoas mais débeis e que têm problemas de saúde. Vejo uma cidade preocupada, mas com ótimo sentido de missão», considerou, com a ambição, no plano desportivo, de vencer a taça do distrito.