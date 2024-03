André Sousa terminou a época mais cedo, à conta de uma «grave entorse no pé direito, com luxação de Lisfranc», conforme esclareceu esta quinta-feira o Benfica. Tal luxação significa que o guarda-redes, de 38 anos, rompeu uma ou mais articulações. Portanto, o internacional português será submetido a cirurgia.

Longe do habitual destaque, André Sousa participou em apenas dois jogos esta temporada, diante do Candoso, a 25 de fevereiro, e do Belenenses, a 10 de março.

Numa altura em que procurava «recuperar mentalmente e fisicamente», depois de ser operado a duas hérnias, André Sousa volta a ser travado. O guardião, que cumpre a quinta época consecutiva pelo Benfica, depois de outros cinco no Sporting, conta com um currículo recheado.

O «museu» de André Sousa conta com a Liga (3), Taça de Portugal (5), Taça da Liga (4), Supertaça (3), Liga dos Campeões (1), Europeu (2), Mundial (1) e Finalíssima Intercontinental (1).