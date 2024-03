Os jogadores do Sporting estão em alta no mercado. Viktor Gyökeres tem sido apontado a grandes clubes, com notícias quase diárias, mas há mais grandes clubes interessados em jogadores do clube de Alvalade. Ruben Amorim não está preocupado com esta situação, recordando que o mercado, nesta altura, está fechado e garantindo que os seus jogadores estão totalmente focados nos jogos que têm pela frente.

«Nenhum, neste momento nenhum, está tudo focado no campeonato, eles sabem que o mercado está fechado e só na próxima época é que poderá haver mudanças. Acho que não altera nada na mentalidade dos jogadores. Eles estão muito focados naquilo que têm de fazer, queremos muito, todos, ganhar títulos e sabemos da importância destes jogos que vêm aí. O mercado tem sido assim já há alguns anos, os jogadores já sabem disso, está tudo focado no que temos pela frente e não a pensar na próxima época», comentou o treinador em conferência de imprensa.

A verdade é que já se fala em alternativas para o avançado sueco. Ruben Amorim admite que a próxima época já está em cima da mesa, mas ainda de forma condicionada. Vai depender quase tudo dos títulos que os leões conseguirem e, acima de tudo, da qualificação para a próxima Liga dos Campeões.

«Este ano até acho que é mais fácil, só planeio a próxima época com o dinheiro da Liga dos Campeões. O clube é maior do que o treinador, já estamos a fazer o planeamento, a decidir onde vamos fazer a pré-época, que jogadores podem sair, que jogadores podem ficar, tudo o que queremos fazer para o ano. Isso está tudo a ser planeado, mas temos de esperar um bocadinho mais, envolve isso da Liga dos Campeões. Esse fator e o vencer títulos tem muita influência. Isto é muito maior do que o treinador. Está tudo a ser tratado da mesma forma que estava a ser no passado», explicou.

Antes de se pensar na próxima época, é preciso terminar a atual e, nesse sentido, o treinador garante que não tem sido difícil passar a mensagem e manter os jogadores focados nos objetivos que ainda são possíveis de alcançar.

«Era mais difícil o ano passada quando estávamos em quarto lugar, se eu sentisse que não conseguia passar a mensagem era sinal de que tinha de me afastar como treinador. É nessa fase que é difícil passar a mensagem, fazê-los acreditar no projeto, na ideia, eles sempre acreditaram. Desta vez não, estamos a nove jornadas de podermos ser campeões num clube que não ganha assim tantos títulos, portanto, é um aliciante grande. Nestas fases a mensagem está lá sempre, o mais difícil é os jogadores não pensarem tanto nisso a longo prazo. A minha mensagem é preocupem-se com o jogo, o resto vai aparecer depois. Diria que nesta fase até é mais fácil passar a mensagem», destacou ainda.