Geovany Quenda carimbou a qualificação da seleção de sub-17 para o Europeu da categoria com um grande golo. Ruben Amorim, na antevisão da visita ao Estrela, fala num «grande projeto» e numa aposta quase certa para a próxima temporada.

«O Quenda é um jogador em quem acreditamos muito que poderá estar com a equipa principal para o ano, mas não podemos fazer comparações entre um jogo de seleções sub-17 com o nível que temos aqui. Agora, acho que é óbvio para todos, é um jogador que nós olhamos como um grande projeto. Devagarinho, vendo as coisas, acho que poderá ser uma das opções para o próximo ano», destacou o treinador em conferência de imprensa.

O treinador abordou também a pouca utilização de Ivan Fresneda, o reforço menos utilizado pelos leões na corrente temporada.

«O Ivan esteve três meses parado, teve um problema no ombro, tentámos tratar de outra forma. Com a paragem grande e depois com a adaptação do Geny [Catamo], depois também com o Esgaio, são todos da mesma posição, torna difícil, mas cada época tem a sua história. Até ao fim do campeonato, todos podem jogar. Depende dos treinos, dos jogos, das lesões. É mais um jogador da equipa que teve um azar muito grande numa equipa nova em que é sempre importante entrar com treinos. Faz parte da vida de um jogador», explicou.