O Sporting visita esta sexta-feira a Reboleira para defrontar o Estrela que, já na primeira volta, colocou muitas dificuldades aos leões e esteve mesmo a vencer em Alvalade, apesar da derrota, no final, por 3-2. Ruben Amorim considera que a sua equipa, nesta atura, está num melhor momento e garante que está preparara para as transições rápidas da equipa de Sérgio Vieira.

«Tivemos problemas no primeiro jogo cá, acho que foi pela nossa colocação de alguns jogadores, não vou dizer quem, mas olhando para a imagem do jogo, acho que vamos melhorar nesse aspeto. Temos de estar precavidos e temos de ser tão fortes como fomos no jogo com o Moreirense, a parar as transições, muito concentrados, num jogo em que também há a bola parada. Há um jogador específico no Estrela que, se jogar, ainda torna a bola parada mais importante. Sabemos o que temos de fazer e temos de voltar à quela mentalidade em que já sabemos que não podemos perder pontos. Temos de ganhar, está a acabar e é isso, estamos prontos para o jogo», começou por enunciar na antevisão do jogo da 27.ª jornada.

No jogo de Alvalade, o Sporting marcou primeiro, mas o Estrela virou o resultado em duas transições rápidas o que pode condicionar as escolhas do treinador para o eixo defensivo, neste segundo jogo.

«Os centrais, rápidos ou mais lentos, é óbvio que as caraterísticas dos adversários contam sempre, mas também existe a bola parada, é outro lado. Se olharmos para o jogo com o Benfica, defrontámos uma linha sem avançados, só com jogadores rápidos e jogamos com o Seba [Coates] que não é o central mais rápido. Às vezes tem a ver mais com a inteligência. O facto de estarmos três para três, esse é o futuro, temos de jogar como equipa grande, temos de jogar com três atrás para fazer uma pressão alta», destacou.

Para Amorim, mais importante do que a escolha dos centrais, será a equipa estar atenta aos detalhes do jogo. «O que temos de melhorar é nos pormenores, quer com bola, quer sem bola. Fizemos um grande jogo nesse dia [com o Estrela], foi justo, mas acho que vamos estar melhor neste jogo, num campo que é difícil, num ambiente que é difícil, numa fase diferente do campeonato, mas estamos preparados», destacou ainda.