O fixo André Coelho afirmou esta sexta-feira que a seleção de Portugal está só focada em Marrocos e no primeiro lugar do grupo C do Mundial, depois de já garantida a passagem aos oitavos de final, conseguida fruto das vitórias ante Tailândia (4-1) e Ilhas Salomão (7-0).

«Esperamos um jogo muito difícil. Individualmente, têm excelentes jogadores, que jogam nas ligas espanhola e francesa. São jogadores habituados a grandes jogos e a estas competições. Sabemos das dificuldades que vamos ter», sublinhou o jogador do Barcelona, em declarações aos canais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Temos dois dias para preparar esse jogo. Estamos focados, só a pensar em Marrocos e em conquistar o primeiro lugar. Depois, logo se vê. O nosso objetivo é encarar a competição jogo a jogo e estamos focados nisso», garantiu o jogador de 27 anos, considerando que a equipa «tem vindo a crescer» na competição disputada na Lituânia.

«Estivemos bem no jogo com a Tailândia, crescemos agora diante das Ilhas Salomão e acho que vamos sempre continuar a crescer. Certamente que o jogo contra Marrocos será ainda melhor que estes últimos dois», disse.

A comitiva lusa viajou na manhã desta sexta-feira de Kaunas até à cidade costeira de Palanga, a cerca de 30 quilómetros de Klaipeda, local do jogo ante os campeões de África, às 18 horas de domino (16 horas em Portugal Continental), na Svyturio Arena.

Portugal é líder do grupo C com seis pontos. Marrocos é segundo, com quatro, seguido da Tailândia, terceira com três. As Ilhas Salomão ocupam a última posição, sem pontos.

Apuram-se para os oitavos de final os dois primeiros de cada um dos seis grupos, mais os quatro melhores terceiros classificados.