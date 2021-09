Portugal está apurado para os oitavos de final do Mundial graças ao empate entre Tailândia e Marrocos, no encontro da segunda jornada do grupo C.



Após as goleadas a Ilhas Salomão e à Tailândia (4-1), os campeões em título precisavam apenas que os marroquinos não perdessem para selar desde já o apuramento.

Na classificação do Grupo C, Portugal soma seis pontos, contra quatro de Marrocos, uma da Tailândia e nenhum das Ilhas Salomão, pelo que será, no mínimo, segundo do agrupamento. Para passar no primeiro lugar, basta que a equipa de Jorge Braz não perca frente a Marrocos, no domingo.