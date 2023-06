Depois de uma vitória para cada lado, Sporting e Benfica disputam, este sábado, o jogo 3 da final do campeonato de futsal.



Os leões venceram o primeiro jogo por 5-1, mas as águias responderam e venceram na Luz por 3-2. O jogo três tem pontapé de saída marcado para as 16h00, no João Rocha e poderá acompanhá-lo no Maisfutebol.



Lembre-se que a final do campeonato de futsal é disputada à melhor de cinco jogos ao contrário das rondas anteriores.