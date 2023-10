O Benfica garantiu este sábado o apuramento para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao golear o Dobovec (8-1), em jogo da terceira jornada do Grupo 4 da Ronda Principal A da competição.

Gonçalo Sobral, Afonso Jesus, Lúcio, Jacaré (2x), Arthur (3x) marcaram os golos dos encarnados. Duscak fez o golo do conjunto esloveno.

O Benfica fecha assim o grupo no primeiro lugar, com sete pontos, os mesmos do Etoile Levalloise, mas com vantagem nos golos.

Já qualificado, o Sporting terminou esta fase com um triunfo frente ao Olmissum (6-2), numa partida a contar para o Grupo 1.

Zicky Té (2x), Alex Merlim, Taynan e Tomás Paçó (2x) marcaram para os tricampeões nacionais, finalista vencido da Champions nas últimas duas edições. Bruno Zilic e Jeremy Bukovec fizeram os golos dos croatas.

O Sporting termina o grupo com sete pontos, mais dois do que o HIT Kiev.