Depois de ter perdido o primeiro jogo, o Benfica goleou o Sporting de Braga por 4-1, no segundo jogo do play-off das meias-finais do campeonato nacional de futsal.



Os encarnados abriram o marcador logos aos cinco minutos por intermédio de Bruno Cintra. No minuto seguinte, Jacaré aumentou a vantagem das águias e Bruno Coelho fez o 3-0 ainda antes do intervalo.



Na segunda metade o Benfica chegou à goleada graças a um golo de Diego Nunes. O melhor que o Sp. Braga conseguiu foi reduzir por Fábio Cecílio.



Benfica e Sp. Braga vão disputar um terceiro jogo para saber quem defronta o Sporting na final do play-off do campeonato nacional de futsal.