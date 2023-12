A Seleção Nacional garantiu esta sexta-feira o apuramento para o Mundial 2024 de futsal, ao golear na receção à Finlândia (5-0), em jogo da quinta jornada do Grupo E da Ronda de Elite.

Em Coimbra, no Pavilhão Mário Mexia, a equipa das quinas adiantou-se no marcador aos quatro minutos por Panny Varela. Ainda no primeiro tempo, Tiago Brito (11m) e Bruno Coelho (14m) ampliaram a vantagem.

Na etapa complementar, João Matos fez o 4-0 aos 31 minutos e Pauleta fechou o resultado a três minutos do fim.

Com este triunfo, Portugal fecha esta ronda de elite com cinco triunfos em outros tantos jogos. Vai defrontar a Geórgia já com a qualificação garantida.

O Mundial 2024 vai disputar-se nos meses de setembro e outubro de 2024, no Uzbequistão. A Seleção Nacional defende o título conquistado em 2021.