O Benfica recebeu e goleou o Sporting esta segunda-feira, por 8-1, no dérbi do futsal feminino da 13.ª jornada da fase regular do campeonato nacional.

Inês Fernandes (4m), Fifó (7m), Janice (14m), Sara Ferreira (17 e 24m), Angélica Alves (19m), Maria Pereira (19m) e Raquel Santos (20m) marcaram para as encarnadas, enquanto Júlia Santos (24m) apontou o tento das leoas.

O Benfica lidera o campeonato com 39 pontos, seguido do Nun’Álvares, com 36. O Sporting é sétimo classificado, com 18 pontos.